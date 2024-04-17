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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 أضعاف.. البيت الأبيض: واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألومنيوم الصينيين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، منددا بـ"منافسة غير نزيهة" تنعكس سلبا على العمال الأمريكيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية،

ووفقا لوكالة "فرانس برس"،  قال البيت الأبيض إن "مكتب التمثيل التجاري الأمريكي سيفتح تحقيقا حول ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع".

وسيتولى مكتب ممثلة التجارة الأمريكية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية "أكثر عدوانية وتدخلا من أي بلد آخر".

وأكد البيت الابيض أن "الصلب عنصر أساسي لصناعتنا الوطنية لبناء السفن".

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