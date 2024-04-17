تقام تحت رعاية الرئيس السيسي.. ما لا تعرفه عن البطولة الدولية للبرمجة

تستضيف مصر، لأول مرة النسخة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الدولية للبرمجة (ICPC)، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد هذه المسابقة إحدى أكبر وأقوى مسابقات البرمجة العالمية لطلاب الجامعات، حيث أنشأت عام 1977، وتتم بمشاركة فرق من أشهر الجامعات المصرية والعالمية، ومقرها الرئيسى فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

تستضيف المسابقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT)، في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، وبمشاركة هواوي العالمية كراعي ماسي.

المسابقة هي مسابقة برمجية جماعية دولية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، حيث يتكون كل فريقٍ من ثلاثة أفراد، وهذا الفريق يتم اختياره على مستوى الجامعة الواحدة، ويتكون من خيرة طلابها، لذلك تكون المنافسة المحلية بين الطلاب كبيرةً، حيث يتحدى المشاركون بعضهم من أجل حل الخوارزميات الحاسوبية بمهاراتٍ برمجيةٍ سريعة.