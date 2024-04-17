قائد الجيش الأوكراني يحذر من تدهور الأوضاع على الجبهة الشرقية مؤخراً

حذر أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أن الوضع على الجبهة الشرقية لأوكرانيا تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وتتفاقم المخاوف بشأن هشاشة الخطوط الأمامية بسبب الوابل غير المسبوق من الهجمات الروسية التي تهدف إلى تدمير شبكات الكهرباء في أوكرانيا.



وفي الاجتماعات الأخيرة مع صحيفة بوليتيكو، أقر الزعماء السياسيون في كييف بأن الروح العامة في البلاد تتدهور، وعلى الرغم من محاولتهم جميعا البقاء متفائلين، إلا أن الإحباط تجاه الغرب كان واضحا في كل محادثة.



ولم يتمكن ديميتري كوليبا، كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين لإجراء مقابلة في وزارة الخارجية، من إخفاء سخطه من التأخير، والشروط المرتبطة بالأسلحة الغربية - مثل عدم ضرب منشآت النفط الروسية.

أعرب كوليبا عن امتنانه غير المشروط لكل الدعم الذي قدمه الحلفاء الغربيون على مدى العامين الماضيين.

لكنه حذر من أن أوكرانيا محاصرة في حلقة مفرغة: إذ يتم حجب الأسلحة التي تحتاج إليها أو تأخيرها؛ ثم يشتكي الحلفاء الغربيون من أن كييف تتراجع، مما يجعل من غير المرجح أن يرسلوا المزيد من المساعدات في المستقبل. (منذ اجتماع بوليتيكو مع كوليبا، ووافقت ألمانيا على توريد صواريخ باتريوت، لكن السؤال ما زال قائمًا حول ما إذا كانت هذه الصواريخ كافية).



تحدث العديد من كبار الضباط إلى بوليتيكو فقط على أساس عدم ذكر أسمائهم حتى يتمكنوا من التحدث بحرية. لقد رسموا توقعات قاتمة لاحتمال انهيار الخطوط الأمامية هذا الصيف عندما تشن روسيا هجومها المتوقع، مع ثقل أعدادها واستعدادها لقبول خسائر فادحة.