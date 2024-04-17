زيلينسكي يطالب الناتو بخطوات فعلية بشأن تزويد أوكرانيا بدفاعات جوية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف الناتو، إلى ضرورة مشاهدة خطوات فعلية بشأن تزويد أوكرانيا بدفاعات جوية.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة “إكس” "لقد تحدثت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

ينس ستولتنبرج الذي أكد أنه بناء على طلب أوكرانيا، سيجتمع مجلس أوكرانيا والناتو على مستوى وزراء الدفاع في 19 أبريل".

وأضاف “أنا ممتن للأمين العام وشركاء الناتو على استجابتهم السريعة”، مؤكدًا أن أوكرانيا تتطلب خطوات فورية لتعزيز دفاعها الجوي.

وأشار “كما أبلغت الأمين العام بالضربة الصاروخية التي شنها الروس صباح اليوم على فندق في تشيرنيهيف، فضلا عن تأثير الإرهاب الروسي على نظام الطاقة في أوكرانيا”.

ولفت إلى أنهما ناقشا أيضًا التقدم المحرز في مبادرات توفير ذخيرة المدفعية لأوكرانيا.