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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنقطع أيدي إيران ولا شيء يمنعنا من ضمان أمننا

صدى البلد

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تحذيرًا شديد اللهجة ردًا على التهديدات الأمنية الأخيرة، متعهدًا باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مواطني البلاد. وتأتي تصريحات جالانت في أعقاب تصاعد التوترات والمخاوف الأمنية الناجمة عن الهجمات المرتبطة بحزب الله وإيران.

وفي حديثه خلال جولة بالقرب من مزرعة ملاخي هشالوم، حيث قُتل بنيامين أخيمير مؤخرًا، أكد جالانت التزام إسرائيل بالسعي لتحقيق العدالة لمرتكبي أعمال العنف هذه.

وشدد على التهديد المستمر الذي يشكله نفوذ إيران في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك يهودا والسامرة، حيث تتواصل محاولات تنسيق الهجمات الإرهابية بلا هوادة.

ويسلط بيان جالانت الضوء على الطبيعة المترابطة للتحديات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث يمتد نفوذ إيران من طهران إلى بيروت ودمشق وغزة وغيرها. وأدان دور إيران في رعاية الإرهاب وتسهيل الهجمات ضد المواطنين الإسرائيليين، مؤكدا أن إسرائيل لن تتردد في مواجهة هذه التهديدات وتحييدها.

ووعد جالانت "بقطع هذه الأيدي القاسية أينما وجدت"، وأكد مجددا تصميم إسرائيل على حماية مواطنيها بأي ثمن. وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن المواطنين الإسرائيليين، مؤكدا أن لا شيء سيثني إسرائيل عن مهمتها في الدفاع ضد التهديدات الخارجية.

 

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