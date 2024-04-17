حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية



نقلت قناة الميادين عن القائم بأعمال رئيس حماس بالضفة ومسؤول ملف الأسرى بحماس، زاهر جبارين قوله بأن الحركة طلبت الإفراج عن 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل مجندة أسيرة لديها.

وأشار المصدر ذاته الي أن نتنياهو غير معني بتوقف الحرب ويقود الكيان الإسرائيلي إلى الهلاك، مضيفا " ليعلم أهالي أسرى الاحتلال أن نتنياهو لو كان جاداً في إعادة أبنائهم لفعل ذلك.

وقال أيضا : أكبر دليل على عدم جدية نتنياهو هي التسريبات بأنه لم يعطِ أي صلاحيات لوفد التفاوض.

وأضاف" القدس والضفة الغربية هما في قلب معركة طوفان الأقصى لذلك قررت حكومة الاحتلال حسم الصراع حولهما.



فملف القدس والضفة الغربية يضغط على عصب فلسطين والمنطقة والأمة العربية والإسلامية

وزاد : الضفة الغربية ستقف في وجه المجرمين وشعبنا هناك سيصمد في أرضه على الرغم من شلال الدماء والصعاب.

وأكمل: المطلوب من السلطة الفلسطينية الانحياز لأبناء شعبنا والخروج بموقف صريح لمساندة شعبنا في صراعه الوجودي.

وختم : شعبنا في الضفة الغربية سيجترح الوسائل للثبات على الأرض.