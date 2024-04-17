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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار المالي للجيش الأمريكي يحتال لسرقة ملايين الدولارات من عائلات الجنود الضحايا

صدى البلد

في قضية مروعة هزت جيش الولايات المتحدة، اعترف المستشار المالي، كاز كرافي، بأنه مذنب في الاحتيال على عائلات الجنود القتلى بملايين الدولارات. تضمن المخطط، الذي امتد لعدة سنوات، تلاعب كرافي بعائلات جنود جولد ستار لاستثمار مزايا الناجين في حسابات يديرها، مما أدى في النهاية إلى توليد الملايين لنفسه من خلال العمولات المكتسبة من الصفقات غير المصرح بها. 

وفقا لموقع سي بي اس نيوز، عمل كرافي، المعروف أيضًا باسم كارز كرافي، كموظف مدني في مكتب مساعدة المصابين بالجيش بين نوفمبر 2017 ويناير 2023. خلال هذا الوقت، شغل منصبًا موثوقًا، مسؤولاً عن تقديم المشورة للمستفيدين الباقين على قيد الحياة بشأن خياراتهم المالية. ومع ذلك، خلف واجهة دوره الرسمي، أدار كرافي شركة استثمار خاصة سرًا، مستخدمًا منصبه لاستغلال عائلات جولد ستار الضعيفة.

على الرغم من منعه من تقديم المشورة الشخصية للمستفيدين، قام كرافي بتحويل أكثر من 9.9 مليون دولار من فوائدهم إلى حسابات يسيطر عليها، وقام بالتداول دون موافقتهم. غالبًا ما لم تتماشى هذه الصفقات مع المصالح الفضلى للعائلات، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 3.7 مليون دولار لعائلات Gold Star بينما حصل كرافي على أكثر من 1.4 مليون دولار من العمولات.

تنعكس خطورة تصرفات كرافي في التهم الموجهة إليه، بما في ذلك ست تهم بالاحتيال الإلكتروني وتهم جنائية أخرى مثل الاحتيال في الأوراق المالية والإدلاء ببيانات كاذبة. إذا حُكم عليه بأقصى العقوبات، فقد يواجه كرافي ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 7 ملايين دولار.

وقد أثارت القضية إدانة السلطات، حيث وصف جوربير جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة، تصرفات كرافي بأنها إساءة استخدام لمناصبه داخل شبكة الجيش. سلطت لائحة اتهام كرافي في يوليو الماضي الضوء على مدى خداعه، وكشفت كيف تلاعب بالعائلات المكلومة لتحويل التأمين على الحياة واستحقاقات الناجين إلى حسابات تحت سيطرته.

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