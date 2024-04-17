بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| أمل البليدة الجزائري يفوز على السجون الكيني

تغلب فريق أمل البليدة الجزائري على نظيره فريق السجون الكيني بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الجزائري عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم فريق السجون الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25 - 23، ونجح فريق أمل البليدة الجزائري في الفوز بالشوطين الثاني والثالث بنفس النتيجة 25 - 23، قبل أن يحسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25- 20.

وعقب المباراة أكد المدير الفني لأمل البليدة الجزائري أن فريقه نجح في تحقيق فوز صعب أمام منافس قوي، مشيدًا بأداء لاعبي الفريق ونجاحهم في تدارك أخطاء المباراة السابقة أمام ميناء دوالا الكاميروني.



