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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر لمغادري دبي

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي الذي بدأ اعتبارا من الساعة 8:00 صباح اليوم الأربعاء إلى التاسعة من صباح يوم الخميس 18 إبريل.

وارجع طيران الإمارات في بيان له ذلك بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

فيما مدد مجلس الوزراء الاماراتي قرار العمل عن بعد ليومي الخميس والجمعة 18-19 إبريل، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية.

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية؛ فقد استثني القرار الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للظروف الناتجة عن الحالة الجوية التي مرت بها الدولة.

وكانت  السلطات الإماراتية اعلنت انتهاء المنخفض الجوي وتحسن الأحوال الجوية تدريجياً.

جاء ذلك في بيان أعلنت عنه وزارة الداخلية الاماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجي ين.

وأضافت الوزارة أن فرق العمل الميدانية من فرق الدفاع والإسعاف الشرطة وغيرها؛ ستواصل جهودها المكثفة لضمان التعافي الكامل وعودة الحياة إلى طبيعتها في جميع المناطق المتأثرة.

وكانت حكومة دبي أصدرت في وقت سابق من اليوم قرارا بتمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة (18 أبريل و19 أبريل 2024).

وبحسب الحكومة في دبي؛ فأن ذلك يأتي دعماً لجهود الفرق الميدانية وفرق الطوارئ في الإمارة.

فيما استثني القرار الإماراتي من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية - «دي بي ورلد»، ذكرت في وقت سابق  أنّ جميع عمليات «ميناء جبل علي» تواصل عملياتها بصورة طبيعية بالرغم من الأحوال الجوية الراهنة.

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