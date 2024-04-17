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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«المنطقة ممكن تولع».. خالد أبو بكر: «إيران وإسرائيل فرحانين وفاكرين نفسهم أبطال»

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

تحدث الإعلامي خالد أبو بكر، عن موقف الدولة المصرية تجاه الأحداث مؤخرا بين إيران وإسرائيل.

وقال خالد أبو بكر خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون” أن إيران ردت على هجوم هجوم إسرائيل على القنصلية فى دمش بضربات بطائرات مسيرة.

وأوضح خالد أبوبكر أن موقف مصر تجاه ما حدث كان على الحياد، حيث أن الخارجية المصرية تواصلت مع الطرفين في نفس التوقيت، معقبا:  مصر ليها كلمة يحترمها الجميع، وحرصت على عدم التورط فى صراعات".

الضربات الإيرانية

وعن جدوى الضربات الإيرانية على إسرائيل قال خالد أبو بكر:"كل واحد من الطرفين فرحان باللي عمله، إسرائيل شايفه إن الضربات بلا جدوى، وطهران شايفاها بطولة".

وحذر الإعلامي خالد أبو بكر، من اتساع دائرة الصراعات الأقليمية، معقبا: "المنطقة ممكن تشتعل فى لحظة".

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