الخلافات تضرب تل أبيب| انعدام الثقة بين الثلاثة الكبار في إسرائيل

نتنياهو وجانتس وجالانت.. ثلاثة أسماء أصبحوا محض غضب الكثير من الإسرائيليين، بعد أن فشلو على مدار أكثر من مائة وتسعين يوما في تحقيق الأهداف، التي أعلنت عنها إسرائيل قبل عدوانها على قطاع غزة، فشل طرح تساؤلا حول قدرتهم على إعادة ذويهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وتحقيق النصر في غزة.

الخلافات بين المسؤولين الثلاثة الكبار في حكومة الحرب الإسرائيلية، ازدادت بصورة كبيرة، وخرجت للعلن داخليا وخارجيا، حيث أصبح الرأي العام الإسرائيلي منقسماً بشدة حول قدرة هذه الحكومة في الحفاظ على أمن إسرائيل.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السابع، أصبحت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس السابق لجيش الاحتلال بيني جانتس محض أنظار الكثيرين في الداخل الإسرائيلي، وداخل أروقة السياسية في واشنطن، حيث يختلف الثلاثة على أهداف العدوان على غزة وهي القضاء على حماس وتحرير المحتجزين ومستقبل القطاع ما بعد الحرب.

إسرائيل

كان الهجوم الإيراني مسمارا جديدا في الخلاف بين المسؤولين الثلاثة الكبار في حكومة الحرب الإسرائيلية حيث يتعين عليهم اتخاذ أحد أكبر القرارات التي واجهتها البلاد على الإطلاق، ألا وهو كيفية الرد على أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، إلا أن الانقسامات بينهم حالت دون ذلك حتى الآن.

مراقبون يرون أن انعدام الثقة بين نتنياهو وجانتس وجالانت بات واضحاً للجميع، وأن إسرائيل باتت في بداية مرحلة خطيرة للغاية من الصراع الداخلي حول مقعد الحكومة.

تصدع جديد يواجه الحكومة الإسرائيلية وخلافات قوية داخل حكومة الحرب أصبحت ظاهرة على السطح في ظل مظاهرات يومية لآلاف الإسرائيليين تطالب بإقالة نتنياهو وحكومته وسرعة تشكيل حكومة جديدة من أجل إنقاذ البلاد.