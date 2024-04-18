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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات.. ارتفاع إنتاج النفط والغاز في إيران لأكثر من 20%

صدى البلد

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج النفط والغاز خلال العام الماضي بأكثر من 20%، وذلك في وقت تعاني فيه طهران من العقوبات الأمريكية المتعلقة بتصدير النفط منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.

ونقلت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط عن أوجي قوله "في العام الماضي، بلغ نمو إنتاج النفط والغاز أكثر من 20%، كما شهدت المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية زيادة في الإنتاج".

وأوضح أوجي للصحافيين على هامش الاجتماع الأسبوعي للوفد الحكومي: "في عام 2023، قمنا باستثمارات جيدة بقيمة 28 مليار دولار"، منوهاً "سنحاول هذا العام أن نحقق رقماً قياسياً أعلى من العام الماضي أكثر من 20%".

وتقول الولايات المتحدة إنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جولة جديدة من العقوبات ضد إيران، مع التركيز على مبيعات البلاد من النفط

وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إنه من غير المتوقع أن تشدد واشنطن القيود الحالية بسبب المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت: "في عام الانتخابات، سيصبح سعر النفط والبنزين في نهاية المطاف قضية أساسية".

وقدرت شركة فورتكسا، المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، أن الصين استوردت رقمًا قياسيًا بلغ 55.6 مليون طن أو 1.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني العام الماضي. ويمثل هذا الرقم حوالي 90% من صادرات إيران من النفط الخام و10% من واردات الصين من النفط.

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