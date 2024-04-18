حملات رقابية على الأسواق والمحال بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين صباح اليوم حملات رقابية مكثفة علي الأسواق والمحال بمراكز الوادي الجديد.

وتم ضبط ٣٦ كيلو جرام من الأسماك والدواجن والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة نفذتها مديرية الطب البيطري بعدد من محال بيع المواد الغذائية والأسواق، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وتسليمها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من صلاحية السلع الغذائية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.