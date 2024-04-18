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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

صدى البلد

تسريبات مبكرة  غير مؤكدة عن مواصفات سلسلة iPhone 17 و التي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر سبتمبر من هذا العام,

فبحجم أصغر في الشاشة مقارنة بهواتف iPhone 15 Plus وiPhone 16 Plus خططت شركة ابل لدعم لدعم iPhone 17 Plus  بحجم شاشة يصل إلى  6.7 بوصة، وهو نفس حجم الشاشة المميز لهاتف  iPhone 15 Pro Max، وفقا للتسريبات  التي جاءت حتى الآن وقد يأتي بنفس حجم الشاشة المميز لإصدار Plus الحالي.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف iPhone 17 Plus بحجم أصغر في الشاشة ، إلا أنها  لم تحدد بدقة حجم الشاشة في iPhone 17 Plus.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ .gadgets360  ” سيأتي iPhone 17 Plus  بحجم يتوسط أحجام الشاشة المميزة لكلا من هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Pro Max.
  

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بحجم شاشة 6.9 بوصة، لذا من المتوقع يأتي إصدار iPhone 16 Plus وبنفس الحجم في الشاشة على غرار إصدارات هذا العام.

 

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