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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يهنئ نائبي الدراسات العليا والوجه البحري بتجديد الثقة والتعيين

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يهنئ نائبا الدراسات العليا والوجه البحري

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه الكبير وجهوده الحثيثة في سبيل دعم جميع قطاعات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة وفي مقدمتها جامعة الأزهر.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ نائبي الدراسات العليا والوجه البحري 

كما قدم رئيس الجامعة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لتجديد الثقة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد تعيين الدكتور محمود صديق، نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، نائبًا لرئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لجهوده المبذولة في إدارة فرع الوجه البحري بعد إسنادها له خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

الأحد المقبل.. انطلاق مؤتمر كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر حول التكنولوجيا

تعيين الدكتور رمضان الصاوي نائبًا لرئيس جامعة الأزهر الوجه البحري

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة في موسمه الثامن

تفقد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة للموسم الثامن على مستوى الجمهورية لطلاب الأزهر، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتنافس ٢٧ منطقة بواقع طالبين من كل منطقة أحدهما من ذوي الهمم، لاختيار عشرة طلاب وثلاثة من ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر حريص على مشاركة طلابه في المحافل والمسابقات العلمية والثقافية، مشيرا إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يعمل على تغيير الصورة النمطية ويحفز الجميع على القراءة، ويعد خطوة مهمة في بناء وعي أبناء الوطن العربي.

وبيّن وكيل الأزهر أن هذا المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية والتي يسعى الأزهر للحفاظ عليها، مضيفا أن الأزهر لم يكتفِ بالمشاركة؛ بل عمل على اكتشاف النوابغ وتنمية مواهبهم، مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعمها للقُراء وحثهم على القراءة.

من جانبه بيّن الشيخ أيمن عبدالغني، أن مشروع تحدي القراءة العربي مر بأربع تصفيات، البداية من المعاهد والتي ترشح الطلاب المتميزين، والتصفية الثانية تكون على مستوى الإدارات التعليمية، بينما التصفية الثالثة تكون عن طريق المناطق، والتي ترشح طالبين أحدهما من ذوي الهمم، ثم التصفية النهائية والتي نحن بصددها والتي يتم من خلالها ترشيح الطالب صاحب المركز الأول للمشاركة باسم الأزهر بالإمارات.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه شارك في مشروع تحدي القراءة أكثر من مليوني طالب من جميع المراحل التعليمية( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، من أكثر من ٩ آلاف معهد، مبينا أن المستويات كل عام في تزايد وهو دليل على نجاح هذا المشروع المهم.

الأزهر جامعة الأزهر مجلس الوزراء الدراسات العليا مشروع تحدى القراءة

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