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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأحد المقبل.. انطلاق مؤتمر كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر حول التكنولوجيا

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تعقد كلية اللغات والترجمة بنين بجامعة الأزهر في القاهرة مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان: «التكنولوجيا والترجمة وتعليم اللغات: آفاق وتحديات»، وذلك يومي: الأحد والاثنين ٢١_٢٢ من شهر إبريل الحالي، في تمام التاسعة صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

الأحد المقبل...انطلاق مؤتمر كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر حول التكنولوجيا والترجمة

يهدف المؤتمر إلى تحليل وتقييم طرق وأساليب استخدام التطبيقات التكنولوجية في تعليم اللغات والترجمة والمشكلات التي تواجهها في الترجمة وتعليم اللغات والإسهام في تقديم حلول لها، إضافة إلى الوقوف على واقع تعليم اللغات والتحديات التي تواجه متعلمِيها، وكذا إتاحة الفرصة للباحثين في مجال التكنولوجيا والترجمة للتحاور وتبادل المعارف والخبرات والتجارب العملية.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة، هي: فرص وتحديات الترجمة في عصر التكنولوجيا كترجمات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، وتوظيف التكنولوجيا في تعلم اللغات الأجنبية، وانعكاسات العالم الرقمي على القضايا الراهنة لتعلم اللغات، والطرق المستحدثة في تدريس الترجمة، والترجمة والتواصل بين الثقافات.

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يترأس المؤتمر الدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، ويتولى أمانته العامة الدكتور محمد مدبولي أمين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرره الدكتور محمد سالم يوسف، رئيس قسم اللغة الألمانية وآدابها، وبتنسيق كل من: الدكتور خالد عبد اللطيف، والدكتور رضا حامد، والدكتور صالح شبل، ويقوم على تنظيمه دكاترة من مختلف أقسام الكلية، وهم: مصطفى البدري، علاء صلاح، سلامة عطية، سامح عزت، تامر فوزي، محمود سليمان، أحمد شريف، أحمد السيد، أحمد سمير، علي عادل، إسلام الأقرع، حماده عبد التواب.

وتدعو كلية اللغات والترجمة الباحثين في مختلف الجامعات المصرية والعربية وكذا المهتمين بمستقبل تعلم اللغات في ظل الرقمنة والتطور التكنولوجي إلى المشاركة في المؤتمر.

يُعقد المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

الأزهر جامعة الأزهر مؤتمر كلية اللغات والترجمة عصر التكنولوجيا مركز الأزهر للمؤتمرات

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