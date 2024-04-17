عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب تلامس الأقدام في الصلاة | وما المسافة الشرعية؟ الإفتاء تجيب

هل يجب تلامس الأقدام
هل يجب تلامس الأقدام في الصلاة؟

هل يجب تلامس الأقدام في الصلاة؟، سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

هل يجب تلامس الأقدام في الصلاة؟

قال الإمام البخاري في "صحيحه": [(باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف)، وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: "رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه"] اهـ؛ هكذا علقه بدون إسناد، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.

ثم أخرج البخاري حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: "وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه"، والتعبير بـ"كان أحدنا" فيه معنى العادة والتكرار والديمومة والانتشار، وهذا يبين أن هذا من فعل الصحابة الذي حصل بمحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره؛ فهو من السنة التقريرية.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله] اهـ. وسبقه إلى ذلك الإمام النووي في "المجموع".

ما حكم تكرار الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

كيف أحبب ابني في الصلاة والمواظبة عليها.. أمين الفتوى يوضح

أما وصف من لم يفعل ذلك بأنه بغل، فهذا خطأٌ من قائله؛ فأصل ذلك ما ورد من رواية معمر عن الإسماعيلي: "ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنَفَرَ كأنه بغل شَمُوس". وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من كلام أنس رضي الله عنه أو ممن دونه، ثم ليس المقصود وصف فاعل ذلك بأنه بغل، وإنما يقول أنس رضي الله عنه: إن هذا كان ديدن الصحابة وحالهم الدائم غير المنكر بينهم، ولكنه إذا أراد أن يصنع هذا في وقت التابعين بعد تفرق الصحابة والبُعد عن السنة النبوية فإن جاره في الصلاة لا يرضى بذلك، وينفر من وضعه قدمه بقدمه كأنه بغل نافر متمرد على صاحبه، والمقصود أن صاحبه صعب الخُلُق، ولكن وصف آحاد الناس بذلك غير مقبول.

وشددت: تعليم الناس الأفضل لا يأتي بالتهكم، وإنما بالتأليف والمحبة، خاصة بعد قلة العلم، فإذا كان أنس رضي الله عنه يَنعِي ضعفَ العلم والعمل بهذه السنة أيامَ التابعين، فهي الآن أغرب علمًا وعملًا، فالأمر يتطلب مزيد الرفق بالناس لتعليمهم وتفقيههم، ولكن كل هذا لا يكون على حساب المقصود الأصلي من الصلاة وهو حضور القلب وخشوعه، فالأكمل الاستنان بالسنن النبوية الظاهرة والباطنة، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فالحفاظ على خضوع القلب للباري سبحانه في الصلاة والتآلف بين المسلمين أولى من الهدي الظاهر الخالي عن هذه الحقائق الأصيلة المقصودة لذاتها، على أن الهدي الظاهر مقصود لغيره، فما كان مقصودًا لذاته أولى مما هو مقصود لغيره عند التعارض، والكمال بثبوتهما معًا.

الصلاة هل يجب تلامس الأقدام في الصلاة دار الإفتاء السنن النبوية ما هي المسافة بين القدمين في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله .. هل يعاقب النائم عنها ؟

الذكرى السادسة لتأسيس "لم الشمل".. ماذا قدم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لتوعية الأسرة؟

ما حكم تكرار الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

دعاء ما بعد الفجر لتحقيق الأمنيات.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية

هل الزواج العرفي من أجل المعاش حلال؟.. الإفتاء توضح

دعاء الرسول قيام الليل مستجاب.. أدركه في نصف دقيقة لخيري الدارين

حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وست من شوال.. الإفتاء توضح

النشرة الدينية| هل يجوز تكرار سورة الإخلاص في كل ركعات الصلاة .. أنسب وقت لصيام الست من شوال

ترشيحاتنا

ملتزمون بحل الدولتين.. أمريكا: الرد على الهجوم الإيراني قرار يعود للمسؤولين الإسرائيليين

العين الإماراتي يقسو على الهلال السعودي برباعية في نصف نهائي أبطال آسيا

التكفير البوابة الشرعية للإبادة.. لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين تكشف أهدافه

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

تركيا تتهم نتنياهو باستغلال الحرب بغزة للبقاء في السلطة

حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص الأكسجين.. أبرز أسباب تشنج الساق والشد العضلي

عملالك مفاجأة .. فيديو مثير من ريهام سعيد لطبيب عملية التجميل اللبناني

بدلة غريبة.. هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

الخطيب ونجوم الكرة يشاركون في عزاء والد وليد سليمان .. صور

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ