يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

تواجدت الفنانة يسرا في بيروت مؤخرا من أجل تكريمها في مهرجان بيروت لسينما المرأة.

وتعاونت يسرا مع منسقتي الأزياء ميساء وسهر عزب، واخترن فستانا من تصميم جورج شفرا، مكون من قطعتين، الأولى Cape أسود من الشيفون مزين عند الرقبة بعقد كبير وعند الأكمام بشراشيب ذهبية، وأسفله، في التصميم الرسمي، Body Suit ذهبي يكشف الجسم بالكامل وبدون بطانة ، لكن يسرا ارتدته فستانا كاملا يغطي كل جسدها.

ونسقت يسرا الفستان مع أقراط ذهبية كبيرة وطويلة، وارتدت فوقه عباءة سوداء مطرزة بالأسود، وجاءت الإطلالة كلها غير متناسقة، سواء بسبب الأقراط الكبيرة، أو الشراشيب الذهبية عند الأكمام مما زاد من لمعان الإطلالة، أما ارتدائها للعباءة فكان غير مناسب بالمرة.