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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يكرم منتخب البوتشيا بعد تأهل 7 لاعبين لكأس العالم 2026

وزير الرياضة
وزير الرياضة
إسراء أشرف

كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للبوتشيا، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال مشاركتهم في بطولة إفريقيا الثالثة للبوتشيا، المؤهلة إلى كأس العالم بكوريا الجنوبية 2026.

شهد اللقاء الإشادة بما حققه المنتخب الوطني من إنجازات، حيث شارك في البطولة 10 لاعبين، ونجحوا في حصد 11 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، في إنجاز يعكس تطور مستوى رياضة البوتشيا في مصر.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره باللاعبين، مشيراً إلى أن 7 لاعبين تأهلوا رسميًا إلى كأس العالم 2026 بكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالألعاب البارالمبية وتقدم كل الدعم للأبطال من ذوي الهمم، من أجل الاستمرار في تمثيل مصر بصورة مشرفة على الساحة الدولية.

وأوضح الوزير أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع الرياضيين المتميزين، خاصة في الرياضات النوعية التي تشهد تطورًا كبيرًا وتحقق فيها مصر نتائج لافتة على المستويين القاري والدولي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للبوتشيا

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