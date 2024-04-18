كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا جديدة لها أثناء تواجدها بمهرجان هوليوود للسينما العربيه بلوس أنجلوس.

وظهرت إلهام شاهين بفستان أسود طويل وأكمام شيفون مطرز باللون الذهبي كأنها بعمر الثلاثينات.

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجا هادئا وبسيطا مناسبا لاطلالتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

والتقطت إلهام شاهين الصور بوضعيات مختلفة على السلم، وكتبت على صورها "سعدت جداً بالتكريم بمهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس عن مشوارى السينمائى .. شكراً للقائمين على المهرجان .. و شكراً للاستقبال الرائع من الجاليات المصرية والعربية.. سعدت جداً بلقائكم ومشاعركم الجميلة.. هذا المهرجان هو جسر التواصل بيننا وبين المهاجرين المصريين والعرب بلوس أنجلوس .. فن السينما يجمعنا .

