قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل أثاب عند قراءة القرآن دون فهم معانيه أم يضيع الأجر؟ الإفتاء تجيب

هل أثاب عند قراءة القرآن دون فهم معانيه أم يضيع الأجر
هل أثاب عند قراءة القرآن دون فهم معانيه أم يضيع الأجر
شيماء جمال

هل أثاب عند قراءة القرآن دون فهم معانيه أم يضيع الأجر؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر سابق للإفتاء عن السؤال قائلا: إنه يجوز قراءة القرآن بدون فهم معانيه، فهناك الكثير ممن يقرأون القرآن ولا يفهمون معناه، لكنهم يحاولون، وذلك نوع من التعبد، وأن قراءة الحرف بعشر حسنات.

حكم حفظ القرآن دون فهم معانيه

ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول السائل: "هل من يحفظ القرآن ولايفهم معانيه فهو مثل الحمار يحمل اسفارا ! ، هل هذا صحيح، وهل بالفعل حرام وجزاكم الله خيرا ؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا: لا ليس حراما وكلام ذلك الشخص جهل منه، فالقرآن تؤجر علي قراءته سواء عرفت معناه أو لم تعرف ، الا ان من يعرف المعني أعظم أجرًا ، و{ وليس لأحد أن يفسر القرءان بدون علم، فمن أقوال العلماء: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ } فما بالك بمن فسر برأيه فأخطأ .


أجر تلاوة القرآن الكريم يوميًا

- استحقاق شفاعة القرآن لصاحبه يوم القيامة: لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «اقْرَؤوا القرآنَ فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابه»، صحيح مسلم.- قارىء القرآن له بكل حرف عشر حسنات: لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ»، حديثُ حسن.
- يستحق صاحبه علو الدرجات في الجنة: قال - صلى الله عليه وسلم-: «يقالُ لصاحبِ القرآنِ: اقرأْ وارتقِ، ورتِّلْ كما كنتَ ترتِّلُ في الدنيا، فإنَّ منزلَكَ عند آخرِ آيةٍ تقرؤُها»، إسناده حسن.

فظ القرآن دون فهم معانيه حفظ القرآن دون فهم معانيه حكم حفظ القرآن دون فهم معانيه حفظ القرآن قراءة القرآن دون فهم معانيه هل أثاب عند قراءة القرآن دون فهم معانيه أجر تلاوة القرآن الكريم يوميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

حكم تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة

هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد