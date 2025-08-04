هل أثاب عند قراءة القرآن دون فهم معانيه أم يضيع الأجر؟ الإفتاء تجيب

هل أثاب عند قراءة القرآن دون فهم معانيه أم يضيع الأجر؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر سابق للإفتاء عن السؤال قائلا: إنه يجوز قراءة القرآن بدون فهم معانيه، فهناك الكثير ممن يقرأون القرآن ولا يفهمون معناه، لكنهم يحاولون، وذلك نوع من التعبد، وأن قراءة الحرف بعشر حسنات.

حكم حفظ القرآن دون فهم معانيه

ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول السائل: "هل من يحفظ القرآن ولايفهم معانيه فهو مثل الحمار يحمل اسفارا ! ، هل هذا صحيح، وهل بالفعل حرام وجزاكم الله خيرا ؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا: لا ليس حراما وكلام ذلك الشخص جهل منه، فالقرآن تؤجر علي قراءته سواء عرفت معناه أو لم تعرف ، الا ان من يعرف المعني أعظم أجرًا ، و{ وليس لأحد أن يفسر القرءان بدون علم، فمن أقوال العلماء: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ } فما بالك بمن فسر برأيه فأخطأ .



أجر تلاوة القرآن الكريم يوميًا

- استحقاق شفاعة القرآن لصاحبه يوم القيامة: لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «اقْرَؤوا القرآنَ فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابه»، صحيح مسلم.- قارىء القرآن له بكل حرف عشر حسنات: لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ»، حديثُ حسن.

- يستحق صاحبه علو الدرجات في الجنة: قال - صلى الله عليه وسلم-: «يقالُ لصاحبِ القرآنِ: اقرأْ وارتقِ، ورتِّلْ كما كنتَ ترتِّلُ في الدنيا، فإنَّ منزلَكَ عند آخرِ آيةٍ تقرؤُها»، إسناده حسن.