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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية يشهد احتفالات وزارة الشباب بـ يوم اليتيم بكفر الجزار

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة بيوم اليتيم تحت شعار" لأنهم يستحقون الحياه"  بحضور الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس لافتتاح الاحتفالية التى تنظمها ، وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ضمن فعاليات وانشطة مركز تدريب "ها أنا أحقق ذاتي" لتدريب  الاطفال الايتام ، ويتم التنفيذ من خلال الاداره العامة للقاعدة الشعبية بالاداره المركزية للتنمية الرياضية.


وتضمنت الاحتفالية، عزف السلام الوطنى ، فقرات فنية ، مسابقات رياضية ، العاب ترويحية، عروض رياضية ، ماسكات وعرائس ، الأراجوز وفقرة الساحر ،وسط ألاغانى والموسيقى واجواء من السعادة، واختتم اللقاء لتوزيع حوائز وهدايا على الأطفال.


وفى كلمته أشاد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة والتى تستهدف الاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع المصري من مختلف المراحل السنية ، لاسيما برامج وانشطة الادارة المركزية للتنمية الرياضية  ومنها مشروع مركز تدريب الأطفال الايتام "ها أنا أحقق ذاتى" والعديد من البرامج والمشروعات  القومية ، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة عدد المستفيدين ، ووصول الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك لتكون ممارسة الرياضة أسلوب حياة بكافة محافظات الجمهورية.


شارك فى الاحتفالية 150 طفل أعضاء المشروع القومى "ها أنا أحقق ذاتى" لتدريب الاطفال الايتام  بالاضافة للأطفال اعضاء دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وعدد من أعضاء مراكز الشباب.

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