مصرع وإصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية، حادث مروع حيث انقلبت سيارة ميكروباص مما تسبب في وفاة وإصابة 16 شخصاً جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم 8 من أسرة واحدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع واصابة 16 شخصاً جميعهم من محافظة الدقهلية وجري نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمى ببنها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.