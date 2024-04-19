عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الحر بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

شهد طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية، حادث مروع حيث انقلبت سيارة ميكروباص مما تسبب في وفاة وإصابة 16 شخصاً جميعهم من محافظة الدقهلية، منهم 8 من أسرة واحدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع واصابة 16 شخصاً جميعهم من محافظة الدقهلية وجري نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي التعليمى ببنها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفيين، كما صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

القليوبية شبرا بنها الحر بنها شبرا الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بحضور 400 مشارك .. وكيل أوقاف القليوبية يطلق برنامج لقاء الجمعة للأطفال

وكيل رياضة القليوبية يشهد احتفالات وزارة الشباب بـ يوم اليتيم بكفر الجزار

ضبط بؤرتين للاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بالقليوبية

توريد 798 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون بالقليوبية

ضبط عاطل تخصص في النصب على المواطنين وحجز رحلات عمرة وحج بالقليوبية

ضبط عاطل لقيامه بسرقة صيدلية في القليوبية

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم ببنها

سنابل الذهب الأصفر تزين الحقول..صدى البلد يرصد فرحة موسم حصاد القمح بالقليوبية

ترشيحاتنا

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة

التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان صلاح السعدني

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

هل ممكن يموت شخص بسبب الحسد؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار خطيرة.. تحذير من الإفراط في تناول فول الصويا

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

فيديو

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ