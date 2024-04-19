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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاركة هذه الأندية للمرة الأولى بالنسخة الرابعة للدوري الإفريقي لكرة السلة

صدى البلد

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الجمعة في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بحضور أمادو جالو فال رئيس الدوري الإفريقي لكرة السلة، أنيبال مانافي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، نائب رئيس NBA Africa ورئيس NBA مصر، محمد عبد المطلب، وسفير رواندا في مصر ودان مونيوزا سفير رواندا في مصر.

وعلق المهندس هشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة بالاتحاد الإفريقي لكرة السلة على إقامة النسخة الثالثة على التوالي من مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي للأندية BAL في مصر.

وقال الحريري خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق منافسات النسخة الثالثة من مباريات بطولة النيل أنه يوجه الشكر إلى مصر ومسئوليها على الاستضافة خاصًة وأن هذه النسخة هي الأولى من نوعها التي تقام فيها منافسات المسابقة في 4 مدن.

وأكد الحريري أن النسخة الرابعة من البطولة ستشهد مواجهات قوية في ظل مشاركة فرق لأول مرة مثل النادي الأهلي الليبي، بينما يدافع الأهلي المصري عن اللقب المتوج به في النسخة الماضية، مشيدًا بمستويات الفرق المشاركة بالكامل.

ودلل الحريري على تطور كرة السلة الإفريقية بما قدمه النادي الاهلي من مستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية بعدما أصبح أول فريق من قارة إفريقيا يحقق فوز في تاريخ منافسات البطولة العالمية.

فيما تمنى عبد المطلب أن تشهد النسخة الحالية تنظيم جيد ومباريات ممتعة كما جرت العادة في النسخ السابقة من المسابقة والتي شهدت تتويج فريقي الأهلي والزمالك بنسختين من أصل 3 نسخ منذ إقامة المسابقة.

مشددًا على أنه منذ افتتاح مكتب الـ NBA بالقاهرة في يناير 2023 ويتم إتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تطوير كرة السلة في مصر وظهرت بوضوح في إعداد فرص وبرامج لتطوير أداء اللاعبين.

وأنهى رئيس NBA Egypt تصريحاته متمنيًا رؤية العديد من المشجعين في مباريات مجموعة النيل التي تقام في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وخلال كلمة السفير الرواندي في مصر، وجه مونيوزا الشكر لمصر على استضافة منافسات مجموعة النيل للعام الثالث على التوالي موضحًا أنه تم الاتفاق مع مجلس التطوير الرواندي ووزير الرياضة ومسئولي بطولة الدوري الإفريقي على استضافة رواندا لنهائيات المسابقة لمدة 5 سنوات مقبلة.

وأبدى مونيوزا حماسه الشديد من أجل انطلاق منافسات دورة النيل المقامة في القاهرة موجهًا الدعوة للجميع لزيارة رواندا من أجل الاستمتاع بمعالمها الخلابة وحضور المباريات النهائية.

أما أمادو جالو فال، فقد وجه الشكر هو الآخر على استضافة المنافسات في القاهرة من جديد مشيدًا بمستوى الفرق المشاركة وظهور فرق تلعب لأول مرة في تاريخها خلال البطولة.

وأشاد جالو فال بما تقدمه أكاديمية الـ NBA في إفريقيا من لاعبين على مستوى عالٍ يظهرون دائمًا مع الفرق المشاركة في منافسات بطولة الدوري الإفريقي موجهًا التحية لمسئولي الـ NBA على دعمهم الكامل لتطوير اللعبة في القارة الإفريقية.

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