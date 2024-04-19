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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط تتجاهل الضربات الإسرائيلية على إيران

صدى البلد

أظهرت أسواق النفط، مرونة، في مواجهة الضربات الإسرائيلية على إيران، حيث ارتفع خام برنت في البداية فوق 90 دولارًا قبل أن يستقر، مما يعكس ثقة المستثمرين في أن الوضع لن يتصاعد إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ويسلط تقرير فاينانشال تايمز، الضوء على رد فعل السوق على الضربات الانتقامية الإسرائيلية ضد إيران. وعلى الرغم من الارتفاع الأولي في الأسعار، استقر خام برنت في النهاية عند 87.20 دولارًا، مع تقليل وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية من تأثير الهجمات. 

ويشير رد الفعل هذا إلى اعتقاد متزايد بين المستثمرين بأن كلا الجانبين يميلان إلى تجنب صراع شامل يمكن أن يعطل إمدادات النفط.

ووفقا للمحللين، فإن استقرار أسعار النفط يعكس مجموعة من العوامل. أولاً، هناك ثقة في أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة سوف تمنع الوضع من التصعيد أكثر.

وتهدف إدارة الرئيس جو بايدن إلى تجنب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، خاصة في ظل حملة إعادة انتخابه. 

وبالإضافة إلى ذلك، يشعر التجار بالاطمئنان من استعداد منتجي أوبك + لزيادة إنتاج النفط الخام إذا لزم الأمر، مما يخفف من خطر نقص العرض.

وبالرغم من التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط، يحذر بعض الخبراء من الاستهانة باحتمالات التصعيد وانقطاع الإمدادات، خاصة عبر مضيق هرمز.

وتقول هيليما كروفت، رئيسة أبحاث السلع الأساسية في RBC Capital Markets، إن أسعار النفط الحالية قد لا تعكس بدقة الضغوط المتزايدة في المنطقة، وتشير إلى أن خطر التصعيد لا يزال كبيرًا.

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