الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني في منطقة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 إحباط هجوم إرهابي أوكراني في منطقة بيلجورود.

وقالت الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود.

أوضحت أنه "من الساعة 21:00 إلى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو في 19 أبريل، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن خطر وقوع هجوم بطائرات بدون طيار في مناطق كورسك وفورونيج وبيلجورود.