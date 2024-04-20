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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني يشكر مصر على ما تقدمه من دعم لدولته

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، حول زيارة مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية.

وصرح سويلم بأن هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا، حيث قامت الوزارة ممثلة في قطاع شئون مياه النيل باستقبال مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق له، والذى يضم 23 دارسا بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول “تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي”، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، وكان في استقبالهم عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل.

تم خلال الزيارة عرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر.

وقام قطاع التخطيط بالوزارة بعرض استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050.

كما قام قطاع شئون مياه النيل باستعراض أنشطة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها  في إطار التعاون الثنائى مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية و رعى الثروة الحيوانية، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري.

كما تم استعراض أنشطة التعاون مع جمهورية تنزانيا، من خلال إنشاء 60 بئرا جوفية في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة.

وفى نهاية الزيارة، توجه مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الموارد المائية والرى.

 

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