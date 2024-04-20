توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وجهاز المدينة لتبادل الخبرات

وقع الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بروتوكول تعاون بين جهاز مدينة طيبة الجديدة وجامعة طيبة التكنولوجية بالمدينة، وذلك لتنظيم العمل وتبادل الخبرات والمشاركات المجتمعية بين الجهاز والجامعة.

ويساعد البروتوكول على إتاحة البيانات لطلاب وباحثى الجامعة، وتسهيل القيام بالتدريب الميداني والزيارات العلمية لمرافق ومواقع المدينة، والاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية المدينة، والاستفادة من تصميم البرامج المهنية والدورات التدريبية في مجال الإدارة والتحول الرقمي وغيرها لخدمة فئات المجتمع المختلفة .

وأعرب المهندس علاء عبد اللاه، عن سعادته بتوقيع ذلك البروتوكول الذى يخدم المدينة وسكان المدينة في شتى المجالات، مضيفاً أن البروتوكول يأتي في ضوء حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الارتقاء بالأداء المؤسسي لقطاعات الهيئة وأجهزتها، واقتراح سبل التميز والتحسين المستمر للأداء المؤسسي بالهيئة وأجهزتها.