تونس تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه

أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا جددت خلاله دعمها للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته.

واعتبرت تونس أن تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، يكشف بكل وضوح مسؤولّيات كل الأطراف في هضم الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشّعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان، وقوف تونس الدائم وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، من أجل استرداد حقوقه المشروعة، التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت دعوتها للمجموعة الدولية لمضاعفة مساعيها في سبيل إقرار العضوية الكاملة في المنتظم الأممي لدولة فلسطين.