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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متحدث "الأوقاف": المنصة الرقمية الجديدة تعالج التطرف وتقدم الخطاب الوسطي المستنير

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف
الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف
أ ش أ

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، أن المنصة الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الأوقاف تعمل على معالجة التطرف بكل صوره وتقدم الخطاب الوسطي المستنير للأجيال القادمة.


وقال رسلان في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز) في برنامج "هذا الصباح" :" إن هدف إطلاق منصة رقمية لوزارة الأوقاف لبناء وعي الإنسان هو وجود فضاء إلكتروني واسع جدا جزء منه فارغ أما الجزء الأكبر منه مملوء بخطاب يحض على الكراهية أو كثير من سمات التطرف".


وأضاف أن المواقع المتصدرة نتائج البحث غالبا مواقع تحتوي على محتوى في كثير منه متطرف، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يأتي دوره لملء هذا الفراغ ثم اكتساب أرض في منطقة التطرف، ونعالج هذا التطرف والبدء في تقديم هذا الخطاب الوسطي المستنير المعتدل.. مشيرا إلى أن المنصة تستشرف المستقبل وتستبق بعض السلوكيات قبل أن تتحول إلى مظاهر سلبية.


وأوضح :" في يوليو 2024 بدأنا العمل المكثف على هذه المنصة التي أعد لها وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى منذ سنوات كثيرة عبر جمع مادة علمية ضخمة وأخرج منها موسوعة عظيمة بالإضافة إلى تراثنا الضخم المقدم بصورة علمية عصرية لأبنائنا وبناتنا منعا للتطرف وبناء الإنسان".


ولفت إلى أن المنصة أطلقت يوم 18 يونيو وخلال 6 أشهر سيكون هناك مرحلة ثانية وهي التطوير والتوسع وبحلول يناير 2026 سيتم تحويل المنصة إلى تطبيق الكتروني في الموبايل ويصاحبه إطلاق خاصة الذكاء الاصطناعي في المنصة.
 

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف المنصة الرقمية الجديدة وزارة الأوقاف معالجة التطرف

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