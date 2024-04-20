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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولى: نستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعميق الصناعة المحلية

مدبولى
مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة المكون المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، والتي شهد خلالها التشغيل التجريبي لتصنيع مقاسات مختلفة لإطارات السيارات: “حددنا القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى زيادة المكون المحلي”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المصنع بدأ في إنتاج الإطارات بمقاسات من "14 - 16"، ومن المتوقع أن يغطي حجم الإنتاج 25% من حجم الطلب المحلي وبداية عام 2026، ستتجاوز هذه النسبة 70% من الطلب المحلي.

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