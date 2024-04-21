عاطل يصيب 4 من أسرة واحدة بخرطوش في مشاجرة بالدقهلية

أصاب عاطل 4 من أسرة واحدة بينهم طفلين بعزبة الوقف التابعة لقرية محلة انجاق مركز شربين بالدقهلية حيث أصابهم برش خرطوش،وذلك لوقوع مشاجرة بينهم لخلافات على الجيرة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة شربين ، بورود اشارة من مستشفى شربين العام بوصول كلا من "سعد.ا.م ،22 عاما لايعمل، مصابا برش خرطوش والفخذين والصدر والذراع الأيمن، وابنته ، طالبة بالصف الأول الإبتدائي مصابة برش خرطوش بالوجه والرأس والساق اليمنى، ووالدة الأول والثانية "42 عاما، ربة منزل مصابة برش خرطوش، و طفل عمره 3اعوام مصابا برش خرطوش بالرأس والرقبة والذراع الأيمن والساق وجميعهم يقيمون عزبة الوقف التابعة محلة انجاق دائرة مركز شربين

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين وبالفحص وسؤال المصاب الأول والثالثة اتهما "ع. ع.ع"،25 عاما، عاطل ومقيم ذات القرية بالتعدي عليهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش بحوزته وإحداث ما بهم من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما والمتهم لوجود خلافات بسبب الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.