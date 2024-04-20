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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة تكشف سر الهجوم على عمر كمال بعد «الكليب الأخير»

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر فضائية “النهار وان”، مساء اليوم السبت، أزمة الهجوم على المطرب عمر كمال، بعد المهرجان الأخير مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ومؤدي المهرجانات حمو بيكا.

وأضافت مفيدة شيحة، أن عمر كمال مطرب قبل أن يكون مؤدي مهرجانات، وعمر كمال يستحق النجاح اللي هو موجود فيه وهو شخص غير مبتذل ومختلف عن كثيرين في مجال المهرجانات، مشيرة إلى أنه شق طريقة الصعب واجتهد حتى لما وصل له.

وتابعت مفيدة شيحة، أن المهرجان الأخير فيه هجوم ضده بشكل غريب بعد ظهوره مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش بسبب السيارات التي ظهر في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، مستدركا أن رد عمر كمال وحديثه عن بدايته والأعمال البسيطة والصعبة التي عمل فيها قبل الغناء والشهرة؛ كان في غاية الذكاء ويحترم.

وأكملت مفيدة شيحة، أن :"الشاطر هو اللي يقدر يثبت نفسه، وفي فنانين مش لاقيين ياكلوا، والوصول ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى التعب والاجتهاد".

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