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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد فيديو سياراته الفاخرة | عمر كمال يكسب تعاطف المصريين.. ماذا قال؟

عمر كمال
عمر كمال

تصدر مطرب المهرجانات عمر كمال، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "أنا في البلد عضمة"، بمشاركة كل من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا.

وظهر عمر كمال برفقه حسن شاكوش وحمو بيكا، وهم يقفون بجانب ثلاث سيارات فارهة، والمثير للجدل، أن أرقام لوحات تلك السيارات تحمل أسماءهم مع أرقام مميزة.

وحملت لوحات السيارات التي ظهرت في الصورة، الأحرف الأولى من أسماء المطربين، فظهرت سيارة حسن شاكوش بلوحة "ح- س- ن 666"، وسيارة حمو بيكا "ح -م- و 333، وجاءت سيارة عمر كمال "ع -م- ر 1".

عمر كمال برفقه حسن شاكوش وحمو بيكا

سيارات عمر كمال تثير الجدل

وبسبب السيارات الفارهة، تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لحملة من الانتقادات الحادة من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا، واصبح عمر كمال في مرمي الانتقادات وسخروا من مسيرته الفنية.

وجاءت من ضمن التعليقات والانتقادات، أن صور عمر كمال برفقه السيارات الفارهة لا تراعي مشاعر الطبقات البسيطة، وجاءت التعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كالاتي: "نمر العربية بثمن العربية - لا تعليق - صورة بـ 100 مليون - لو جبت طيارة هتفضل زي ما انت - ضاع عمري في التعليم - الشهادة فين".

عمر كمال يرد علي منتقديه

وفاجئ مطرب المهرجانات عمر كمال، المتابعين برد صارم علي منتقديه بسبب سيارته الفارهة التي تحمل اسمه، وظهر عمر كمال في فيديوهات مختلفة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ليتحدث عن حياته ومسيرته في العمل.

وكشف عمر كمال عن استيائه من التعليقات السلبية التي تلقاها من قبل المتابعين، قائلًا: "اشمعنا أنا اللى الناس بتنتقدني، ويقولوا أصله بيقلد فؤاد، ولما غنيت مهرجانات لسة الناس بتهاجهم، محدش يعرف أنا تعبت قد ايه ولا اشتغلت في ايه عشان اوصل للي أنا فيه".

عمر كمال

النجاح أفضل وسيلة للانتقام

وأضاف: "لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنى أنا".

وعقب عمر كمال: “أنا بنجح، أفضل وسيلة للانتقام النجاح، عشان اللي يقلل مني ميعرفش يطولني ويشوفني من بعيد يقول إنه كان يعرفني في يوم من الأيام، أنجح عشان في قلوب عايزاك تفرحها، وعيون لازم تكسرها، الحياة مش عايزه الضعيف ولا الشكاي ولا النداب، الحياة بتجري، حاول تنجح”.

نجوم الوسط الفني تدعم عمر كمال

وعقب الرد علي منتقديه، تلقى عمر كمال دعمًا من قبل نجوم الوسط الفني، عقب حديثه عن معاناته في بداية حياته، وعلق الفنان مراد مكرم علي فيديو عمر كمال كاتبًا: “كل الاحترام والتقدير”.

كما كتب الفنان صبري فواز علي فيديو عمر كمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أنا حبيتك ياض"، بينما كتبت المنتجة مها سليم قائلة:" أنا حبيته". 

عمر كمال 

أغنية "أنا في البلد عضمة"

وطرح كل من عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، أغنية جديدة تحمل اسم "أنا في البلد عضمة"، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

الأغنية من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وجاءت كلمات الأغنية، كالتالي: "أسند بلد ولا مية بلد يا زميلي تسندني.. أخوك أسد بس الحسد هو اللي رقدني.. رب العباد جالي في المعاد قواني وساعدني".

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