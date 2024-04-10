أسماؤهم على لوحات سيارات فارهة|عمر كمال وبيكا وشاكوش يثيرون الجدل بالسوشيال ميديا.. وهذه كواليس الصورة

بصور سيارات فارهة مع تدوين أسائهم على لوحات السيارات، أثار مؤدو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر مؤدي المهرجانات عمر كمال، صورًا برفقه حسن شاكوش وحمو بيكا، وهم يقفون بجانب ثلاث سيارات فارهة، والمثير للجدل، أن أرقام لوحات تلك السيارات تحمل أساءهم مع أرقام مميزة.

لوحات سيارات بأسمائهم

وحملت لوحات السيارات التي ظهرت في الصورة، الأحرف الأولى من أسماء المطربين، فظهرت سيارة حسن شاكوش بلوحة "ح- س- ن 666"، وسيارة حمو بيكا "ح -م- و 333، وجاءت سيارة عمر كمال "ع -م- ر 1".

وجاءت هذه الصورة للترويج عن الأغنية الجديدة باسم "أنا في البلد عضمة"، التي يشارك فيها كل من عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وعلق عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كاتبًا: "قريبًا".