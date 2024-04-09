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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

طرح حسن شاكوش عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب كليب أغنية "أنا في البلد عضمة"، التي يشاركه غناءها المطربان حمو بيكا وعمر كمال.

أغنية "أنا في البلد عضمة" من كلمات مصطفى الجن، وإسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو. 

وتبدأ كلماتها بهذا المقطع:

أسند بلد ولا مية بلد يا زميلي تسندني

أخوك أسد بس الحسد هو اللي رقدني

رب العباد جالي في المعاد قواني وساعدني

وعشان ضميري وراني خير وبفضله زودني

وكان استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة الثامنة والعشرون من برنامجه «رامز جاب من الاَخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

واضطر الفنان رامز جلال لعدم استكمال فقرات برنامجه "رامز جاب من الآخر" بعد اشتباك مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق ورفضهما استكمال البرنامج.

وحاول رامز جلال الصلح بينهما أكثر من مرة ولكن بلا فائدة، حيث طلبت "ريم" عدم استكمال البرنامج في وجود طليقها حسن شاكوش، وعلى الجانب الآخر رفض "شاكوش" استكمال المقلب ليقوم "رامز" بإيقاف الحلقة وعدم استكمالها، وقال: "الحلقة باظت".

وفي أول تعليق من المطرب حسن شاكوش قال في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو “إنستجرام”: «بداية أحب أن أهنئ الجمهور بقرب قدوم عيد الفطر، وأقول لكل شخص كان ينتظر مشاهدة الحلقة الخاصة باستضافتي مع الفنان رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر: حقكم عليا، متزعلوش، كنت عاوز أقدم لكم أفضل حاجة، أحسن برنامج، في جو رمضاني، كنت عاوز الناس تتبسط، أنا آسف على ما شاهده الناس في الحلقة، لعدم اكتمال الحلقة».

وأضاف: «رامز كان مفكر إن الموضوع عادي بينا، محصلش نصيب أن يتم استكمالها، كنت أريد أن أكمل التصوير لوحدي». مشددًا: "مكنتش أعرف إن معايا ضيف تاني في الحلقة، وكانت مفاجأة".

المطرب حسن شاكوش حمو بيكا وعمر كمال حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغاني حسن شاكوش

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