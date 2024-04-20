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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي".. حقوق المنصورة تنظم المؤتمر السنوي غدا

مؤتمر بحقوق المنصورة
مؤتمر بحقوق المنصورة

 تنظم حقوق المنصورة غدا الاحد المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لحقوق  المنصورة بعنـــوان:«الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي وذلك برعاية الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق مصطفى  غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وإشراف الدكتور وليد محمد الشناوي - عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، وتنظيم الدكتور ابراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية ونائب رئيس المؤتمر والدكتور أحمد لطفى السيد أستاذ ورئيس قسم القانون  الجنائي بالكلية ومقرر المؤتمر.

يأتي هذا المؤتمر في ضوء اهتمام القيادة السياسية باستراتيجية التحول الرقمي وأهمية تطبيقها في منظومة التقاضي وحرصًا من كلية الحقوق جامعة المنصورة على دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي وأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها لمختلف فروع الجهات القضائية (القضاء العادي - القضاء الإداري- هيئة قضايا الدولة - النيابة الإدارية) .

تحرص كلية الحقوق على انتقاء أفضل القضايا التي تشغل الدولة سنويًا وتحاول تقديم كافة الحلول القانونية والاقتصادية وطرحها على طاولة صناع القرار وصولًا بدولتنا العريقة إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد النهج العلمي في مجابهة كافة القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية .

 

يذكر أن مشاركات دولية عديدة وأبحاث قيمة جدا في مختلف فروع الدراسات القانونية والاقتصادية والضريبية والشرعية قدمها باحثون من مختلف الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى باحثين وأساتذة و أعضاء هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية فضلًا عن مشاركات قيمة من مستشارين وأعضاء هيئات قضائية تمثل مختلف الجهات القضائية وكذلك النيابة العامة وغيرها.

 يعكس ذلك أهمية خاصة لمؤتمر هذا العام ، كونه يأتي فى ضوء اهتمام الدولة البالغ باستراتيجية التنمية والتطوير والتحديث ورؤية مصر 2030 التي وضعتها الحكومة المصرية لتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تكنولوجي حديث ومتطور وقادر على الولوج في اقتصاد المعرفة وما يحمله من تطبيقات تكنولوجية على رأسها ، الذكاء الاصطناعي وآلياته  المختلفة. 

الجامعة للدراسات العليا والبحوث الجوانب القانونية والاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هيئة قضايا الدولة جامعة المنصورة دراسات العليا والبحوث وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

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