قبل مواجهة الترجي.. رسائل مهمة لـ مدرب يد الزمالك للاعبين

ألقى مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على صالة قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وشرح "أبو المجد" خلال المحاضرة الفنية، الأداور المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، وضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية للحد من خطورة الفريق التونسي.

وأكد المدير الفني للاعبين، أن الدفاع الجيد والتزام كل لاعب بمركزه سيكون مفتاح فوز الزمالك على الفريق التونسي، ومواصلة مشوار الأبيض في البطولة القارية.

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسئولاً للمهمات.