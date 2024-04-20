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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يبيع الأوهام.. مظاهرات بإسرائيل تطالب بعقد صفقة الأسرى مع حماس بأي ثمن

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم السبت، إن أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون الليلة للمطالبة بعودة الأسرى من خلال صفقة فورية مع حركة حماس في قطاع غزة.

وتوجه أفراد العائلات إلى أصحاب القرار في إسرائيل: "إذا كان الثمن الذي يجب دفعه لإعادتهم الآن هو الالتزام بإنهاء الحرب نهائيًا في قطاع غزة، فنعم، يجب إنهاء الحرب".

وفي الوقت نفسه، خرج معارضو الحكومة الإسرائيلية للتظاهر في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتقديم موعد انتخابات الكنيست.

وقالت أهالي المختطفين أيضًا: "الجمهور يدرك بالفعل أن المرحلة الرئيسية قد تجاوزتنا. نتنياهو يبيع الأوهام حول رفح من أجل تجنب التقدم نحو الصفقة. يجب أن نستبدله بزعيم شجاع يعيد المختطفين الآن".

وأضاف: "في عيد الفصح هذا لن تكون هناك حرية، طالما أن مواطني البلاد محتجزون لدى حماس، ونحن مستعبدون لرئيس الوزراء الفاشل الذي يبقيهم أسرى لمصالحه السياسية الخاصة".

وأضافوا: الحكومة تكذب علينا بأنها مستمرة في المفاوضات من أجل التمسك بالكرسي، فهي تتعمد تضليل الجمهور وتأخير الموقف والتضحية بأحبائنا".

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