الصحة الفلسطينية تدين مصرع واعتقال عمال الإسعاف في الضفة الغربية

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية حادثتين منفصلتين استهدفا طواقم الطوارئ الطبية العاملة في الضفة الغربية، اليوم السبت.

قُتل سائق سيارة إسعاف على يد المستوطنين الإسرائيليين أثناء محاولته نقل الجرحى الفلسطينيين إلى بر الأمان، واعتقل الجيش الإسرائيلي طاقم سيارة إسعاف آخر واستجوبه خارج مستشفى في الضفة الغربية، وفقًا للوزارة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

'وتطالب الوزارة المنظمات الصحية الدولية والمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل للحد من ممارسات الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة ضد مراكز العلاج والطواقم الطبية، والسماح لها بأداء مهامها الإنسانية. واجب'، وفقا للوزارة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن 'استهداف المسعفين وسيارات الإسعاف ومراكز العلاج والطواقم الطبية وعرقلة حركتهم ومنعهم من الوصول إلى الجرحى يشكل انتهاكا صارخا وواضحا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمعاهدات الدولية'.