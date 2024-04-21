حركة فتح تعلن إضرابا شاملا وتدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية، السبت، الدخول في "إضراب شامل" بالضفة الغربية اليوم الأحد، وذلك بعدما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيًا في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة.

كما دعت الحركة إلى "تصعيد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي".

وتشهد الضفة الغربية توتراً زادت حدته مع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس، الخميس الماضي، تحت غطاء ناري مكثف من الطائرات المروحية، وفجر عدداً من المنازل التي زعم إنها كانت تؤوي مسلحين فلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت ارتفاع حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 14 شهيدا، وعشرات المصابين.