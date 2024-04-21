بايدن يدعو مجلس الشيوخ للمصادقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

95 مليار دولار...

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجلس الشيوخ للمصادقة على حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب أمس في أسرع وقت.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر أمس السبت، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون يوم الثلاثاء على أن يتم الإقرار النهائي خلال الأيام التالية تمهيدا لعرضه على بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا.

وتوفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، منها 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان.