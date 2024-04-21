بعد تعرضه لهجوم.. بن غفير: سأواصل قول الحقيقة حتى لو ضد بايدن

رد وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على الهجوم الواسع الذي تعرض له مؤخرا، بسبب تغريدة له ألمح فيها إلى أن إسرائيل وراء "هجوم أصفهان" في إيران.

وأكد بن غفير عبر منصة "إكس" أن الهجوم على إيران هو رد ضعيف، وأنه سيستمر في قول الحقيقة في حد ذاته، رغم أنها لا تتناسب مع “رسائل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومهندسي العقل، وسأواصل النضال من أجلها”.

وأضاف أن "إطلاق الصواريخ من إيران يتطلب ردا أقوى من إسرائيل"، وتابع: "ليس لدي أي نية لسرد القصص لشعب إسرائيل، فلسنوات قيل لنا إن جيش الدفاع الإسرائيلي كان يهاجم غزة بعد إطلاق الصواريخ باتجاه الجنوب، وإنه كان يدمر بنية تحتية مهمة، كما أنه لسنوات قيل لنا (معظم "الخبراء الأمنيين") إن حركة "حماس" تم ردعها، في حين أن الحقيقة هي أن الجيش قصف كثبانا خالية أو مواقع غير مأهولة، ولم يتم ردع "حماس" حقا" على حد زعمه.

وأكد أن "آخر شيء تحتاجه إسرائيل هو أن يتم الرد على الصواريخ التي تطلق من إيران بردود فعل ضعيفة كما فعلت منذ سنوات ضد "حماس"، إذ إن إطلاق الصواريخ من إيران يجب أن يقابل برد قوي للغاية، حتى لا يتكرر مثل هذا الوضع مرة أخرى".