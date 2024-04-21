تخفيضات تصل لـ50%.. الزراعة تحارب جشع التجار وغلاء الأسعار

تسعى وزارة الزراعة إلي خلق حالة من التنافسية للتغلب على جشع التجار وغلاء الأسعار فى الأسواق وطرح السلع بأسعار مخفضة حيث تتراوح التخفيضات من 20 لـ 50 % بالمعرض، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع أمام المواطنين

وأكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف العام علي المعارض والمنافذ ان توافد المواطنين علي معرض خير مزارعنا لأهالينا بأعداد كبيره مستمر وبأعداد تجاوزت الـ 50 ألف مواطن يوميا .

خمسة بخمسة



وقال "صالح" خلال تصريحات ل "صدي البلد " إن هناك مفاجآت و هدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة من باكر بتقديم عرض: ( خمسة بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيهات لكل صنف .



وأشار " مستشار وزير الزراعة " إلي أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 جنيها لكيلو اللحوم البلدي والكفتة 260 جنيها والكبدة 250 جنيها والدقيق 24 جنيها والأرز من 27 وحتي 30 جنيها للكيلو وفقا لدرجه النظافة ونوع الحبة وكرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيها دعما مباشرا للمواطنين.



وأوضح أن نسبة التخفيضات تتراوح من 30 ل 50% معلقا :" الرنجة 120 جنيها ، والفسيخ 270 جنيها، والأسماك 65 بلطي درجة اولي ، وبلطي درجه تانيه 55 ، وبلطي درجه ثالثه 45 ، وبوري 145 " .



تجاوز 2 مليون زائر

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن زائري معرض خير مزارعنا لأهالينا منذ افتتاحه وحتي الآن تجاوز 2 مليون زائر بواقع 50 الف زائر يوميا اشتروا من 210 أطنان إلى 250 طن مواد غذائيه يوميا ، موضحًا أن هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض ليوم 25 ابريل.

وأوضح صالح أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

وأكد صالح أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” جاءت لتلبية رغبات المواطنين، وأن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

يشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" مقام حاليا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد ومستمر حتى يوم شم النسيم.