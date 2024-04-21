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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: اعتماد 20 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بمديرية الشرقية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من مديرية : (الشرقية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر.

اعتماد 20 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بمديرية الشرقية

 وأكدت الأوقاف نشرها تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:

الأوقاف: 40 طن مساعدات غذائية لأهل غزة

40 طنًا من السلع الغذائية لأهل غزة 

في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدة أهالي غزة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف المصرية، تنطلق اليوم الأحد 21 أبريل 2024م قافلة مساعدات قدرها 20 طنًا من السلع الغذائية لأهل غزة من صكوك الإطعام، كما تنطلق يوم الأربعاء القادم قافلة مساعدات أخرى قدرها 20 طنا من السلع الغذائية لأهل غزة من صكوك الإطعام، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم.

الأوقاف وزارة الأوقاف أهل غزة قافلة مساعدات صكوك الإطعام

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