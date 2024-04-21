الأوقاف: اعتماد 20 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بمديرية الشرقية

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من مديرية : (الشرقية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر.

اعتماد 20 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين بمديرية الشرقية

وأكدت الأوقاف نشرها تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:

40 طنًا من السلع الغذائية لأهل غزة

في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدة أهالي غزة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الأوقاف المصرية، تنطلق اليوم الأحد 21 أبريل 2024م قافلة مساعدات قدرها 20 طنًا من السلع الغذائية لأهل غزة من صكوك الإطعام، كما تنطلق يوم الأربعاء القادم قافلة مساعدات أخرى قدرها 20 طنا من السلع الغذائية لأهل غزة من صكوك الإطعام، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم.