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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن غفير يتهم جانتس بالإضرار بأمن إسرائيل

بن غفير وجانتس
بن غفير وجانتس

اتهم وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، وزير مجلس الوزراء الحربي، بيني جانتس، بالتسبب في ضرر لدولة الاحتلال بعد أن قال جانتس للصحفيين إن "الوزراء الذين يضرون بأمن الدولة يجب ألا يجلسوا في مجلس الوزراء".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال بن غفير، في إشارة إلى وقت جانتس كوزير للدفاع بين عامي 2020-2022: "الشخص الذي أضر بأمن دولة إسرائيل، الذي قاد مفهوم الاحتواء والاستسلام لحماس، وعرض جنود جولاني للخطر، وأحضر عمالا من غزة، وفتح نقاط التفتيش في الضفة الغربية، وأغلق فرق الاستجابة للطوارئ، واستضاف [رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس] في منزله، هو جانتس".

وأضاف الوزير القومي المتطرف: "في رأيي، لا ينبغي لشخص مثله أن يجلس في مجلس الوزراء".

وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تحقق أهداف حربها في قطاع غزة بعد، وفي مقدمتها عودة الأسرى والمستوطنين إلى منازلهم.

وأضاف جانتس، في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية: "لم ننجح بعد، لكننا حقًا لم نستسلم ولن نستسلم أبدًا".

وتابع: "النظام بأكمله يواصل البحث عن طرق تسمح لنا بإعادة الأسرى لدينا. نحن نبني المزيد من رافعات الضغط. نحن ملتزمون بخلق حكومة بديلة لحماس".

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