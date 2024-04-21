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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حملات تموينية على المخابز السياحية والأسواق بالإسكندرية

أحمد إبراهيم وكيل
أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية و مخازن الدقيق و الأسواق، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز السياحية ومخازن الدقيق والأسواق.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيس الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان  مفتشى الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق.

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وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن دقيق غير مرخص وتم التحفظ علي عدد ١٠٠ شيكارة دقيق فاخر سياحي استخراج ٧٢% زنه الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ٥ طن دقيق سياحي وذلك لحبسه عن التداول بغرض تعطيش السوق وكذلك عدم الإعلان عن المخزن وعدم وجود ترخيص وعدم وجود مستندات أو فواتير تدل على مشروعية حيازتها.

وتم ضبط محل سجائر لحيازته سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي عدد ٥٢٧ علبة متنوعة بدون فواتير، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السجائر والسلع الغذائية، وتحرير عدد  ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الاسكندرية التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السلع الغذائية تشديد الرقابة

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