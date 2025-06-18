انفجار كبير يغلق إحدى الطرق الرئيسية شمال العاصمة الإيرانية طهران

ذكرت وسائل إعلام أن ‌‏انفجارا شمال العاصمة الإيرانية طهران وقع منذ قليل، حيث تسبب في إغلاق جزئي لإحدى الطرق الرئيسية.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق عائلتين في أصفهان.

جاء ذلك في عدوان وحشي شنه الاحتلال على مدينة نجف أباد في محافظة أصفهان، استهدفت قواته سيارتين مدنيتين، ما أدى إلى استشهاد أفراد عائلتين.

وفي هذه الجريمة الوحشية، استُشهدت امرأة حامل كانت على بعد أسبوعين فقط من موعد ولادتها، إلى جانب زوجها، حيث التهمهما الحريق أثناء عبورهما الطريق بين خميني شهر ونجف أباد، بنيران الكيان الصهيوني قاتل الأطفال.

وفي مكان آخر؛ تشير التحقيقات الأولية لوكالة فارس إلى أن الاحتلال نفّذ عدواناً جديداً استهدف محيط مطار "بيام".

وتتواجد سيارات الإطفاء والإسعاف في موقع الانفجار وتعمل على احتواء الوضع.