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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فوز فريقين من حاسبات ومعلومات عين شمس ببطولة البرمجة العالمية ICPC بالأقصر

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

استضافت مصر لأول مرة بطولة البرمجة العالمية (ICPC) لعام 2021 ولعام 2022 فى نسختها السادسة والأربعون والنسخة السابعة والأربعون  بمحافظة الأقصر في الفترة من ١٤ إلى ١٨ ابريل ٢٠٢٤ وذلك تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربي.  

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ختام فاعليات المسابقة الدولية ومراسم توزيع جوائز الفائزين فى البطولة التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأحرز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس  المركز الأول عربياً و أفريقياً في المسابقة وذلك بدعم ورعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. نجوى بدر عميدة الكلية وأ.د. هالة مشير وكيل شئون التعليم والطلاب.

وقد تقدمت إدارة الجامعة بالتهنئة لفريق الطلاب الفائز بالمركز الأول عربياً وأفريقياً و المركز ال ٤٦ عالميًا. ويضم الفريق الطلاب: اسلام محسن - اسحاق موريس - مصطفى بدوي.

كما تقدمت إدارة الجامعة بالتهنئة للفريق الفائز بالمركز ١٢١ عالميًا  في النسخة 47th  ويضم الفريق  الطلاب: عبدالرحمن احمد - زياد خبيز - عبدالرحمن عتمان.

ومن الجدير بالذكر أن المسابقة تمر بمراحل عديدة بدءا من المسابقات التى تتم علي مستوي كل كلية ثم علي مستوي جامعات مصر ثم علي المستوي العربي والأفريقي لتنتهي بالمسابقة العالمية علي مستوي جميع جامعات العالم المتأهلة للمسابقة. وتأهل طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس من خلال التدريب المستمر منذ التحاقهم بالكلية لحل مشكلات البرمجة المختلفة وإقامة الهاكاثون والمسابقات بين طلاب الكلية لتأهليهم لخوض المسابقات الإقليمية والدولية.

وقد أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن بالغ فخره وسعادته بمستوى طلاب كلية الحاسبات والمعلومات حيث فاز فريقين من الجامعة فى مسابقة عالمية بدورتيها ال ٤٦ و ال ٤٧ واحرزوا مراكز أولى عربياً و افريقياً و كذلك مراكز متقدمة دوليًا.

أقيم الحفل الختامى فى معبد حتشبسوت بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والبروفيسور ويليام باوشر رئيس مؤسسة ‏ICPC، شارك ٢٥٠٠ طالب من مختلف الجامعات حول العالم فى البطولة يمثلون ٣٠٠ فريق من ١١١ دولة تم اختيارهم من ٢٠ ألف فريق مشارك هذا العام يمثلون ٨ مناطق إقليمية دولية.  
وتعد البطولة الدولية للبرمجيات من أكبر وأقدم المسابقات فى مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم منذ عام ١٩٧٧ ومقرها الرئيسى فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن، ويتكون كل فريق من عدد ٣ طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب في هذه المسابقة  بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد  لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة ٥ ساعات متواصلة، انعقدت المسابقة العالمية للبرمجة ICPC عن عام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ هذا العام في الأقصر في الفترة من ١٤ الي ١٨ أبريل ٢٠٢٤.

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