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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة الحرب ضد غزة

صدى البلد

وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي، اليوم، على خطط المعركة في مقر القيادة الجنوبية في بئر السبع، مما يشير إلى الالتزام بالصراع المستمر.

ووصف الجيش الإسرائيلي الاجتماع بأنه "تقييم للوضع والموافقة على خطط مواصلة الحرب"، وحضره شخصيات عسكرية رئيسية بما في ذلك قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان وضباط آخرون.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، تؤكد الموافقة على هذه الخطط تصميم الجيش الإسرائيلي على الاستمرار في الصراع، مما يشير إلى تحول استراتيجي أو تكثيف العمليات العسكرية في المنطقة.

وتلعب القيادة الجنوبية دورًا محوريًا في الإشراف على العمليات في غزة والمناطق المحيطة بها، وتلعب القرارات المتخذة في مقرها دورًا حاسمًا في تشكيل مسار الصراع.

واوضحت الصحيفة أن تفاصيل الخطط التي تمت الموافقة عليها لا تزال غير معلنة، منوها بأن هذه الخطوة تشير إلى تطور كبير في استراتيجية إسرائيل العسكرية وأهدافها في الصراع المستمر.

وأشارت إلى أنه مع تصاعد التوترات واستمرار العنف، فإن قرار الجيش الإسرائيلي بإعطاء الضوء الأخضر لمزيد من الإجراءات يعكس خطورة الوضع والحاجة الملحة لمعالجة المخاوف الأمنية.

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